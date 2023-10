Juan Carlos Varela justifica su aspiración en el Parlacen

Juan Carlos Varela, aseguró este domingo, que el Parlamento Centroamericano, no da inmunidad a nadie e indicó que "el Parlacen no significa en nada inmunidad, el Parlacen define competencia".

El exmandatario declaró que "si el partido me da el respaldo, yo estaré a lado de mi partido luchando"; cabe recordar que, en su momento, dijo que al terminar su mandato no buscaría ingresar al Parlacen.

Varela niega haberse juramentado en el Parlacen

"Yo no me he juramentado en el Parlacen, este es un escenario nuevo, se somete a las bases del partido a elección nacional y hemos decidido renovar la posición actual", manifestó el exmandatario Juan Carlos Varela. "Yo no me he juramentado en el Parlacen, este es un escenario nuevo, se somete a las bases del partido a elección nacional y hemos decidido renovar la posición actual", manifestó el exmandatario Juan Carlos Varela.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fviolaguevara%2Fstatus%2F1708540791621095704&partner=&hide_thread=false Más reacciones del expresidente @JC_Varela al preguntarle sobre su postulación en el Parlacen en medio de la suspensión del juicio Odebrecht. @TReporta pic.twitter.com/MWKBvv98bU — Viola Guevara Gallimore (@violaguevara) October 1, 2023

Actualmente, Juan Carlos Varela tiene como suplente a la actual diputada del Partido Panameñista, Itzi Atencio, del circuito 8-6. Por lo demás, el expresidente ejerció su voto en la Convención Nacional Ordinaria del Partido Panameñista, en el Colegio José Daniel Crespo, en Chitré.

Es importante mencionar que más de 1,400 convencionales del Partido Panameñista deberán elegir a los candidatos a diputados y suplentes de diputados al Parlaceen.

Anteriormente, Juan Carlos Varela, había declarado que no tendría autoridad moral para inscribirse en el Parlacen, el expresidente tomó la decisión, en medio del proceso en su contra por blanqueo de capitales, en el Caso Odebrecht. Por lo que para algunos políticos, este cambio a sido "vergonzoso e incoherente", así lo calificó el diputado independiente, Juan Diego Vásquez, en su momento.