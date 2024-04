Zulay Rodríguez presenta sus propuestas en el último debate presidencial

Propuestas de Zulay Rodríguez en los cuatro temas del debate presidencial

Primer bloque sobre empleo y emprendimiento

Rodríguez hizo un llamado a combatir la evasión de impuestos para financiar obras de infraestructura y apoyar el emprendimiento juvenil.

En el segundo bloque temático de agua y sostenibilidad

Propuso soluciones para garantizar el acceso equitativo al agua y la conservación de recursos hidráulicos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1780770226054820346&partner=&hide_thread=false “Del 2009 al 2019 han evadido 34 mil millones de dólares, ahí está el dinero para pagar las obras e infraestructura, para salvar la CSS, aumentarle a los jubilados, para que 50 mil jóvenes puedan entrar inmediatamente a laborar, y crear los empleos que el país necesita”,… pic.twitter.com/0YM2mHCcds — Telemetro Reporta (@TReporta) April 18, 2024

Tercer tema sobre Institucionalidad

"Existe una verdadera independencia en los tres poderes del Estado. Debemos eliminar y reducir el número de diputados, y establecer investigaciones entre el órgano judicial y el órgano legislativo".

Zulay Rodríguez resalta la familia en el cuarto tema de Desarrollo Social

"Se han olvidado de fortalecer el rol de la familia como eje principal. Por eso, me comprometo a crear el Ministerio de la Familia y eliminar ministerios que hasta el momento no han hecho justicia. No contamos con una fiscalía de familia".

Finalmente, Rodríguez destacó la importancia de fortalecer el núcleo familiar y el papel de las iglesias en el desarrollo social, comprometiéndose a crear un Ministerio de la Familia y a combatir la impunidad.

Con un llamado a la acción contundente, Zulay Rodríguez cerró el debate instando a los panameños a no desperdiciar su voto, en un momento crucial para el futuro del país.