Red Bull Neymar Jrs Five: "San Isidro" y "Éxodo Esparta", últimos 2 clasificados al nacional de Panamá

Últimos dos representantes panameños en avanzar a la final nacional del Red Bull Neymar Jrs Five.

En la final de la llave B del Red Bull Neymar Jrs Five 2021, San Isidro y Éxodo Esparta, quienes avanzaron a la final nacional; tenían la disputa de llevarse el título de su llave, ambos equipos tenían experiencia en torneos pasados. Pero el Éxodo Esparta, no tuvo piedad del San Isidro y le ganó por 4-0 en los diez minutos, ya que no lograron hacer el quinto y lapidario gol para aplicar la regla "Sácalos a todos".