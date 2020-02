Tamborito panameño y tema de Samy y Sandra, retumban en Reina Hispanoamericana

View this post on Instagram

Quizás fuiste tan chica para que yo pudiera, llevarte por doquiera dentro de mi corazón! 🇵🇦 BOULEVARD CARNAVAL- BOLIVIA @senoritapanamaoficial @rhispanaoficial @pgloriaoficial @vizzanopanama @samysandovals @sandrasandovals Nada me hace más orgullosa que ser PANAMEÑA! Ojueeeee!