Ana Blanco revela que ya no es candidata en el Señorita Panamá 2021

Me acabo de enterar de que no, ni siquiera me lo habían dicho, nadie me habia informado pero bueno, al parecer no. Yo dije la verdad, no te puedo decir exactamente lo que pasó, pero lo que si te puedo decir que lo que cuentan por allí no es cierto, yo ahí lo dejo Me acabo de enterar de que no, ni siquiera me lo habían dicho, nadie me habia informado pero bueno, al parecer no. Yo dije la verdad, no te puedo decir exactamente lo que pasó, pero lo que si te puedo decir que lo que cuentan por allí no es cierto, yo ahí lo dejo

Pero eso no es todo, ante la interrogante el por qué salió del concurso, ella respondió:

Si fuera por mí contaba los motivos, pero por temas de confidencialidad no puedo, sólo espero que lo entiendan y no piensen que no me importa, porque de verdad que a mi me habría encantado seguir y darlo todo por las comarcas. los adoro Si fuera por mí contaba los motivos, pero por temas de confidencialidad no puedo, sólo espero que lo entiendan y no piensen que no me importa, porque de verdad que a mi me habría encantado seguir y darlo todo por las comarcas. los adoro

Sin duda, la salida de Ana Blanco del concurso ha generado polémica, sobre todo porque primero corrieron rumores y luego ella los confirma, pero aclara que fue la última en enterarse y que quienes la siguen "no crean todo lo que leen".

La Organización Señorita Panamá aún no ha brindado un comunicado oficial del concurso, estaremos a la espera.