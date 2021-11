Diana Villamonte brindará show en la final de Señorita Panamá 2021

"Qué emoción, tengo casi dos años que no voy a Panamá, y a pesar de que será un viaje cortito, quiero conocer algunos lugares para salir o restaurantes nuevos que no me puedo perder", expresó a través de una historia de Instagram.

El gran regreso de Diana Villamonte es porque será la artista invitada en la final de Señorita Panamá 2021 este 7 de noviembre, adicional se contará con la participación artística del reconocido Ballet DTriana.

La transmisión de la gala final de la 53a. edición de Señorita Panamá, la podrás ver este 7 de noviembre a través de las pantallas de Telemetro.