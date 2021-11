Katie Caicedo disfruta de la aventura en el Miss Grand Internacional 2021

"Hoy es uno de los días en los que me siento más feliz que otros días. Donde se siente el buen rollo y donde me doy cuenta de que cada día es mejor y que estoy disfrutando más que nunca. Tengo SUERTE de estar en Miss Grand International. Lo que más me gusta de todo es que más que un concurso de belleza que debe estar enfocado en la belleza y lo personal, es tan diverso porque estamos desarrollando nuestro conocimiento, nutriendo la cultura de Tailandia y que cada aventura la recepción es perfecta. Puedo ser Panamá en Miss Grand International solo una vez. Entonces vivo esto como si no hubiera un mañana"; fue lo que mencionó Katie Caicedo, representante de Panamá.