Sucre: "Tener un 14% de población vacunada no significa inmunidad de rebaño"

El ministro de Salud de Panamá, Luis Sucre advirtió que aunque un 14% de la población ya está vacunada contra covid-19 , no significa que se ha logrado la inmunidad de rebaño.

“El hecho de vacunarnos no nos haga bajar la guardia, que el hecho de que se esté distribuyendo la vacuna en el país no significa que no está pasando nada y que podemos relajarnos y descuidar las normas de bioseguridad, lo cual nos traiería una posible tercera ola”, dijo Luis Sucre.

De acuerdo con el ministro Luis Sucre una persona que recibido las dos dosis de la vacuna contra covid-19 tiene poca probabilidad de desarrollar el virus grave, no significa que hay que bajar la guardia y descuidar las medidas de bioseguridad.

“Los más importante no es si uno se contagia o no, el problema es que no sabemos la evolución de la enfermedad en cada uno de nosotros. Si estamos vacunados la vacuna lógicamente lo que llega es a reforzar tu sistema inmune”, sostuvo Luis Sucre.

De acuerdo con el Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio de Salud, hasta la fecha se han aplicado 1,031,694 dosis de la vacuna contra covid-19 de Pfizer u AstraZeneca.