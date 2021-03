19 Mar 2021 - 12:47 PM

Miles de usuarios comenzaron a reportar fallas en el servicio de mensajería de WhatSapp no tardó mucho tiempo para que se comprobara la caída de la aplicación. Pero WhatSapp no fue fue la única, a la alerta de los usuarios se sumo Instagram y Facebook.

WhatsApp se ha caído hoy en torno a las 12:20 del 19 de marzo de 2021. No es posible enviar ni recibir ningún mensaje o foto, así como tampoco es posible realizar ninguna llamada o videollamada a través de la aplicación. WhatsApp no se ha pronunciado sobre el fallo, pero por lo que podemos ver, no es posible conocer si algún usuario se encuentra en línea.

WhatsApp, Instagram y Facebook caídos en Panamá y todo el mundo

Los reportes de la caída parecen están teniendo lugar en todo el mundo, tanto en Panamá, Europa, Estados Unidos, y muchos otros países. Por ello, parece una caída a gran escala a nivel mundial, y no como ha ocurrido en otras ocasiones que han afectado sólo a algunas regiones.

Usuarios reportan caída de WhatsApp e Instagram https://t.co/e3bUtaiDjI — Forbes México (@Forbes_Mexico) 19 de marzo de 2021

Además de WhatsApp, también Instagram se ha caído y no funciona. La red social ha empezado a dar errores, donde no cargaban algunas fotos o stories, y ahora directamente da error al entrar, mostrando un fallo de 5xx Server Error. Por ello, no carga ningún perfil ni nada de la red social, al igual que está ocurriendo en WhatsApp, que no funciona.

Algunos usuarios también reportan fallas en Facebook y Facebook Messenger. Desde los perfiles, es imposible publicar actualizaciones nuevas. Solo se logran ver las publicaciones anteriores de los seguidores.

Tanto Whatsapp, Instagram y Facebook forman parte del conglomerado de aplicaciones propiedad de Marck Zuckerberg.