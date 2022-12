Redes sociales: las más utilizadas para informarse en el 2022

Redes sociales más utilizadas por las personas para informarse en el 2022

Facebook: esta aplicación es la más consumida por todo el mundo y cuenta con el 22% de búsqueda de información por las personas en este año.

YouTube: la plataforma de videos más famosa del mundo cuenta con el 30% de vistas de noticias, y según los resultados, 33% de los usuarios que se informan por este medio, son hombres.

WhatsApp: en la red social más popular en Latinoamérica, es muy común ver que envían notas con información falsa, sin embargo, está de tercer lugar como una de más preferidas para enterarse de las noticias.

Instagram: no hay persona en el mundo, que no sepa de esta plataforma, aunque no es una de las más utilizadas en el mundo. No obstante, ocupa un 4to lugar. Los jóvenes utilizan esta aplicación para conocer lo que ocurre y como medio de comunicación.

Twitter: los medios informativos utilizan en gran medida esta app, no solo para publicar su contenido, sino también para conocer de los comunicados oficiales de las instituciones del Estado y organizaciones y eventos internacionales. Muestra un 5to puesto con 13%.

Facebook Messenger: la aliada de Facebook, es el 6to lugar y con 11% de resultados de esta encuesta. Por aquí, usuarios del mundo se informaron de los sucesos más relevantes, aunque en Panamá, no lo utilicemos con regularidad.

image.png

De últimas en la lista se muestran TikTok, Telegram, Linkedin, Snapchat, Line y Viber.