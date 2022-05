Esta mañana en el programa de Tu Mañana estuvo Nicolle Ferguson en la silla caliente con One Two , donde contó varias etapas su vida y su amor por los deportes .

“A mi me encantaba el deporte y sobre todo el béisbol, era la única niña en mi generación que se le veía en esta disciplina", expresó Ferguson.

Siguiendo la charla con la presentadora de Deportes y Yo Me Llamo, la One Two le pregunta cómo era el ambiente de trabajar en el ámbito deportivo con sus compañeros, a lo que responde:

“Mis amigos la mayoría son hombres y, siempre me siento muy cómoda en el ambiente de trabajo donde estoy ", comentó Nicolle Ferguson.

Acerca de su vida personal

Si Nicole no fuese presentadora... ¿A qué se dedicaría?, la cronistas de deportes confiesa que le hubiese gustado la arqueología. En cuanto a su familia destacó que en un futuro le gustaría tener otro hijo.

También habló de sus gustos por otros deportes como: Baloncesto, Fútbol Americano entre otros. Además, confesó que un gusto personal es el arroz con pollo y mayonesa.