Tras cumplir una década como una de las protagonistas -y ciertamente uno de los principales reclamos- de la exitosa serie 'Modern Family', la cual se despedirá de los espectadores en solo unas semanas con la emisión de su episodio final, la actriz colombiana Sofía Vergara (47) no ha tardado demasiado en reinventarse para consolidar así su estatus de estrella televisiva en Estados Unidos, el que la llevó durante varios años a erigirse en la intérprete femenina mejor pagada de la pequeña pantalla.

La extrovertida y carismática artista, cuyo imperio económico también le debe mucho a sus numerosos patrocinios comerciales y diversas colecciones de ropa, se convertirá próximamente en la flamante nueva jueza del concurso cazatalentos 'American Idol', compartiendo mesa con Simon Cowell -creador del formato-, Heidi Klum y Howie Mandel de cara a la temporada que empezará a emitirse esta primavera en la cadena NBC.

Además de emitir el comunicado de rigor para compartir su alegría y entusiasmo ante la nueva etapa profesional que se dispone a comenzar, la también esposa del actor Joe Manganiello ha concedido unas breves declaraciones al portal de noticias Extra para incidir en la ilusión que siente por su nuevo proyecto ante las cámaras, lo cual no es incompatible con la nostalgia que todavía le invade tras grabar, hace solo unos días, el último capítulo de la veterana producción de ABC.

"Tenía muchas ganas de hacer algo completamente diferente a 'Modern Family'. Creo que 'AGT' me dará una oportunidad perfecta para ello tras más de diez años participando en una serie fantástica. Sinceramente no me esperaba algo tan grande, de tanta responsabilidad, pero estoy segura de que me voy a divertir mucho. Llevo años siguiendo el programa y tengo la impresión de que los jueces se lo pasan tan bien como los concursantes", ha explicado encantada al citado medio.