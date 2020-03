SHOWBIZ • 5 Mar 2020 - 10:23 AM

Tras once años erigiéndose como una de las protagonistas de la comedia 'Modern Family' más queridas por el público y la crítica, sin olvidar sus dos décadas de trabajo como modelo, resulta comprensible que la actriz Sofía Vergara afrontara su fichaje para el concurso cazatalentos 'American Idol' cargada de dudas sobre lo idóneo o no de su papel de jueza en el popular programa.

"Jamás en mi vida me habría imaginado que acabaría haciendo algo así. Cuando me lo ofrecieron, me dije a mí misma: 'Espera, tengo que pensármelo mucho, no sé si puedo hacerlo, no sé si estoy capacitada para ser una buena jueza'. Todavía me estoy aclimatando, pero es verdad que cuanto más reflexionaba sobre ello, más convencida estaba de que encajaría bien en este grupo", ha revelado la colombiana al portal 'Entertainment Tonight'.

La estrella televisiva, quien recibió el último empujón para tomar semejante decisión de su marido Joe Manganiello, comparte mesa del jurado, en esta edición número quince del espacio televisivo, con Simon Cowell -creador del formato-, Heidi Klum, quien ha regresado al programa tras un parón de dos temporadas, y Howie Mandel. Y aunque todavía se pone algo "nerviosa" cuando las cámaras empiezan a grabar, lo cierto es que Sofía no podría estar disfrutando más de tan novedosa experiencia.

"Estoy un poco nerviosa aún, porque tengo miedo de estropearlo todo. A veces me pregunto que quién me creo que soy para estar ahí, pero por el momento sé que lo estoy haciendo bien. Joe está muy entusiasmado. Me dijo: 'Por supuesto que puedes hacerlo, eres perfecta para esto. Sé tú misma y todo saldrá bien'", ha añadido en la misma entrevista.