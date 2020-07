SHOWBIZ • 29 Jul 2020 - 02:35 PM

La vida de Paul Mescal cambió radicalmente cuando se hizo con el papel del protagonista masculino en la serie 'Normal People', la adaptación de la novela homónina de Sally Rooney que sigue la compleja relación entre dos jóvenes -Marianne y Connell- desde el último año de instituto, cuando inician una relación secreta, hasta el final de su etapa universitaria.

Hasta entonces la carrera interpretativa de Mescal se había desarrollado casi exclusivamente en el teatro, pero este proyecto le ha catapultado a la fama, convirtiéndole en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla y, para su propio asombro, también en un sex symbol.

Publicidad

El estreno de la producción de BBC Three y Hulu venía precedido por la expectación en torno a las secuencias de sexo que se sabía de antemano que incluiría la trama; en total, esas escenas suman más de 41 minutos en la primera y por el momento única temporada.

"Obviamente, la historia es muy atrevida en el plano meramente sexual. Yo trato de no pensarlo demasiado, para serte sincero, porque no me parece que merezca la pena...", ha confesado a E! News sobre el revuelo que han causado sus desnudos frente a las cámaras, incluido uno frontal.

"No es nada permanente, me parece que es algo temporal que pasará tarde o temprano... creo".

Los espectadores no han sido los únicos que han caído rendidos ante el joven de 24 años. Su trabajo acaba de valerle una nominación a los Emmy en la categoría de Actor Principal en una Serie Limitada -'Normal People' ha recibido cuatro en total- y él ha querido compartir ese reconocimiento con su compañera de reparto Daisy Edgar-Jones.

"Ahora mismo no estamos cerca. Me habría encantado que pudiéramos celebrarlo juntos, pero me parece que voy a verla en algún momento de esta semana", ha adelantado.

Hasta entonces, se ha conformado con dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

"@daisyedgarjones todo esto está pasando gracias a ti y a tu extraordinario talento, y punto", ha afirmado en la publicación con que ha celebrado su nominación.