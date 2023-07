Artistas de Yo Me Llamo 2023: "Nadie tiene el puesto seguro"

En camino a la recta final de Yo Me Llamo 2023 se encuentran Ricardo Arjona, Eminen, Flex, Natalía Jiménez y El General junto al participante que regresará en esta 6ta gala.

¿Qué siente Ricardo Arjona de estar tan cerca de la final?

Quedan pocos espacios y el escenario de los sueños se pone un poco más candente, cualquiera puede ser ganador y en realidad nadie está seguro.

"Es un juego macabro que no nos deja dormir", agregó entre risas refiriéndose que la competencia está muy reñida y reconoce que tiene increíbles talentos a su lado.

¿Qué se puede esperar de Eminen en este 6to show?

"Si ya han visto mi show ya saben como será mi próximo show, siempre un poquito controversial", expresó el chorrerano que lleva la delantera con el 4to jurado.

¿Crees que el inglés ha sido uno de tus mayores retos?

"No se me dificulta tanto porque yo hablo en ingles pero sí es difícil ciertos fonemas que están en inglés, los profesores siempre me dicen que juegue con los tonos para llegar a la pronunciación correcta", reveló Engell Gonzalez, nombre real de Eminen.

¿Qué representa para Flex imitar a este artista?

"Para mí desde pequeño la música de flex ha sido una terapia y cuando yo era pequeño perdí a mi padre, la música de él me cambió la vida y me reflejé en él para seguir su ejemplo que no toma ni fuma. También soy escritor como Flex", expresó.

¿Cómo se siente Natalía Jiménez con el apoyo que sintió en el concierto?

"Fue maravilloso tener a la fanaticada cerca y sentirme cerca de ellos fue muy lindo, me lo disfruté muchísimo.", Expresó la competidora que se perfila como una de las favoritas.

Esta noche, uno de ellos abandonará la competencia y cualquier resbalón puede hacer caer a cualquiera así que pilas, porque la final viene con las garras afiladas.