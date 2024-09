¡La gran final está cerca! Fecha y hora de Yo Me Llamo 2024

Mira aquí: Ellos son los finalistas de la temporada de Yo Me Llamo 2024

La semifinal de Yo Me Llamo 2024 será el próximo martes 17 de septiembre de 2024, a partir de las 8:30 p.m. Podrás verlo en las pantallas de Telemetro, así como en Medcom Go o en Telemetro.com.

Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los megaproyectos más vistos y esperados a nivel nacional, y este año celebra su sexto año consecutivo de producción en las pantallas de Telemetro.

Embed - Yo Me Llamo on Instagram: "¡LA HORA CERO DE ACERCA! La GRAN FINALse encuentra a la vuelta de la esquina y ustedes NO pueden perdérsela porque cada uno de nuestros artistas tendrán 2 rondas de canciones para demostrar su enorme talento ¡ESTE MARTES! Desde las 8:30PMuna noche que NADIE podrá olvidar #YoMeLlamoPa"