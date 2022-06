Leonardo Favio quiere que regrese Oscar D' León o Il Volo

Para mí es maravilloso, estar una semana más, es quedarme con Panamá y el equipo, no pienso en premios", expresó Leonardo Favio de cara al 5to show.

Aunque no falta mucho para la final, siente que no hay final sino que es el comienzo de una gran carrera para él y para sus compañeros, aunque destacó que en el momento que tenga que volver un participante prefiere que regrese Il Volo y Oscar D' León. "Cualquiera de los dos me agrada", comentó.

Para el 5to show, Leonardo Favio cantará "Quiero Aprender de Memoria", un tema con mucha letra y sentimiento.