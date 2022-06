En Yo Me Llamo se viven las emociones a cada instante, tal y como le pasó a Leonardo Favio , que tras terminar su presentación rompió en llanto .

Así es, Leonardo Favio es sin duda el favorito del 4to jurado y por parte del jurado no se queda atrás, ya que los tres jurados de Yo Me Llamo dejaron claro que lo ven desde ya en la gran final de Yo Me Llamo.