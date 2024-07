Todo lo que necesitas saber sobre el próximo show de Yo Me Llamo 2024

Mira aquí: ¡Decide quién debe volver al escenario de los sueños de Yo Me Llamo 2024!

En cada show de esta sexta temporada de Yo Me Llamo 2024 se vivirá la misma emoción y adrenalina, ya que habrá duelos de eliminación directa, igual que en el primer show.

En esta primera fase, que continúa el próximo martes 6 de agosto, se presentarán diez nuevos participantes que tendrán que disputarse su lugar para seguir en la competencia de Yo Me Llamo 2024.

Después de esto, los cinco clasificados del primer y segundo programa se enfrentarán en el tercer show en vivo, el martes 13 de agosto.

Recuerda que en cada duelo habrá un eliminado directo y el otro competidor seguirá defendiendo su puesto.

