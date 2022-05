Yo Me Llamo 2022: José y su hijo Austin encienden el escenario de los sueños

Con su singular forma de rapear y con la mejor compañía que es su hijo, José demostró una vez más que es todo un artista y que no hay nada que no puedas lograr si así lo crees.

El estar aquí nos llena, una vez aquí en este escenario nos sentimos como un artista, es algo grande para mi, quiero que esta emoción les llegue a ustedes, porque en cada uno de nosotros hay un artista., expresó el señor José

José y su hijo Austin no solo impactaron al jurado sino al público presente, que vuelve a ser participe del escenario de los sueños tras la pandemia, al mostrar la naturalidad que poseen en el campo artístico, tal parece que llevan toda una vida arriba de los escenarios y, no de cualquier escenario, si no del escenario de los sueños, en donde se han hecho realidad los más bellos deseos.

Yo Me Llamo para mi es esa sensación de sentirse asombroso, es algo inolvidable, esa sensación en cualquier lugar no la puedo encontrar, dijo el joven Austin

Yo Me Llamo Panamá inicia su 4ta temporada con pie derecho y de ahora en adelante empieza el MEGA más visto de todo Panamá. ¡Que gane el mejor!