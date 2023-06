Yo Me Llamo 2023: El Eminen chorrerano que sorprendió en las audiciones

¡Ayayaí! Estas audiciones trajeron muchas sorpresas entre esas el Eminen de la segunda audición de Yo Me Llamo 2023 , que dejó a los jurados asombrados con su imitación.

Pero sí, hubo alguien, directamente desde La Chorrera, el joven Engell Gonzalez imitó al rapero Eminen y para sorpresa de los jurados superó las expectativas de cada uno de ellos.

eminen ymll.mp4 Yo me LLamo Eminen

Y no solo la de los jurados, sino la del público en casa, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales tales como: Le aplaudo la destreza... cantar las canciones de Eminem no son nada fácil.; "Si se llama Eminem igualito"; "Pa que vean ya tenemos un Eminem panameño" y más fueron parte de los primeros comentarios que saltaban a la vista.

Eminen pasó como pre clasificado pero aún no es parte de los participantes oficiales, si quieres verlo dentro del escenario de los sueños, debes votar por él AQUÍ.