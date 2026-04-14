Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 17:05

Lluvias dejan más de 2,900 familias afectadas en Bocas del Toro, Veraguas y Ngäbe Buglé

El balance oficial confirma daños en cultivos, pérdida de ganado, destrucción de acueductos rurales y el colapso de puentes colgantes a causa de las lluvias.

Lluvias dejan más de 2,900 familias afectadas en Bocas del Toro, Veraguas y Ngäbe Buglé
SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han dejado un saldo de 2,954 familias afectadas (aproximadamente 15,000 personas) en el norte de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. El balance oficial confirma daños severos en cultivos, pérdida de ganado, destrucción de acueductos rurales y el colapso de puentes colgantes que mantienen incomunicadas a varias zonas.

Impacto por regiones

  • Comarca Ngäbe-Buglé: Afectaciones en cuatro distritos. En Jirondai, se reportan daños en Pumona, Nueva Ventura y Samboa; en Kankintú, se confirmó el trágico fallecimiento de un menor de 16 años tras ser arrastrado por el río en Guoroni. También hay reportes en Kusapín y la región de Ñö Kribo.
  • Bocas del Toro: Inundaciones en Changuinola, específicamente en los sectores de Teobroma y 4 de Abril. Trece planteles educativos permanecen cerrados.
  • Norte de Veraguas: Comunidades como Calovébora, Río Luis y Guabal se encuentran bajo vigilancia. Todos los centros educativos de la costa norte permanecen cerrados.

De acuerdo con las autoridades, la inestabilidad atmosférica fue generada por un sistema de baja presión en interacción con un eje de vaguada, provocando precipitaciones significativas y crecidas repentinas. Las evaluaciones en los centros educativos continúan para determinar cuándo será seguro el retorno a clases.

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