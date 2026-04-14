Lluvias dejan más de 2,900 familias afectadas en Bocas del Toro, Veraguas y Ngäbe Buglé

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han dejado un saldo de 2,954 familias afectadas (aproximadamente 15,000 personas) en el norte de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. El balance oficial confirma daños severos en cultivos, pérdida de ganado, destrucción de acueductos rurales y el colapso de puentes colgantes que mantienen incomunicadas a varias zonas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044155970243219875&partner=&hide_thread=false
Más de 2,900 familias han resultado afectadas tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días en distritos del Norte de Veraguas, Bocas del Toro y la Comarca Ngäbe Buglé.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026
“Según el balance oficial, unas 2,954 familias han resultado afectadas, lo que se traduce en unas… pic.twitter.com/SYlgWMSxHm