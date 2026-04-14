Lluvias dejan más de 2,900 familias afectadas en Bocas del Toro, Veraguas y Ngäbe Buglé

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han dejado un saldo de 2,954 familias afectadas (aproximadamente 15,000 personas) en el norte de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé. El balance oficial confirma daños severos en cultivos, pérdida de ganado, destrucción de acueductos rurales y el colapso de puentes colgantes que mantienen incomunicadas a varias zonas.