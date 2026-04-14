Panamá sale de la lista de preocupación de seguridad de la Organización de Aviación Civil. X/@tocumenaero

Por Ana Canto Tras un riguroso proceso de auditoría vigente desde 2023, Panamá logró salir oficialmente de la lista de Preocupación Significativa de Seguridad de Aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este avance permitirá una operación aérea más eficiente y reafirma que los sistemas de vigilancia y seguridad del país cumplen con los estándares globales.

Rafael Bárcenas, director de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), destacó que este logro es el resultado de un trabajo conjunto con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, enfocado en garantizar operaciones seguras y confiables. Por su parte, José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen S.A., señaló que la próxima meta es alcanzar el transporte de 30 millones de pasajeros para el año 2030.

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