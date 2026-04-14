Panamá sale de la lista de preocupación de seguridad de la Organización de Aviación Civil.

Tras un riguroso proceso de auditoría vigente desde 2023, Panamá logró salir oficialmente de la lista de Preocupación Significativa de Seguridad de Aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este avance permitirá una operación aérea más eficiente y reafirma que los sistemas de vigilancia y seguridad del país cumplen con los estándares globales.
Para cumplir este ambicioso objetivo, el aeropuerto mantiene un ritmo de crecimiento anual del 9 %. Cabe destacar que Tocumen colaboró activamente en el financiamiento de las asesorías técnicas y en las gestiones internacionales necesarias para validar los sistemas de aeronáutica civil panameños ante los organismos evaluadores.