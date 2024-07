Yo Me Llamo 2024: ¿Cómo es la dinámica de los duelos en esta nueva temporada?

Cada noche, diez artistas competirán en cinco duelos, y solo uno de ellos continuará en la competencia. El perdedor será eliminado automáticamente.

¡Empiezan los shows en vivo a partir del próximo martes y tú no te lo puedes perder! Este año empezamos con el modo de DUELOS en donde nuestras estrellas se enfrentarán CARA A CARA y solo los mejores pasarán al siguiente show ¡Ya lo sabes! El próximo martes por @telemetro desde las 8:30PM