Yo Me Llamo 2024: ¿A qué hora y dónde ver el primer show en vivo?

Cada noche se enfrentarán diez artistas en cinco duelos, por lo que habrá mucha más música y presentaciones en las galas. ¡No te lo puedes perder!

El primer show en vivo de Yo Me Llamo 2024 será el próximo martes 30 de julio de 2024, a partir de las 8:30 p.m. Podrás verlo en las pantallas de Telemetro, así como en Medcom Go o en Telemetro.com.

Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los megaproyectos más vistos y esperados a nivel nacional, y este año celebra su sexto año consecutivo de producción en las pantallas de Telemetro.

