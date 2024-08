Yo Me Llamo 2024: Horario y fecha del 5to show en vivo

Mira aquí: Conoce a los artistas que se presentarán en el 5to show en vivo de Yo Me Llamo 2024

El quinto show en vivo de Yo Me Llamo 2024 será el próximo martes 27 de agosto de 2024, a partir de las 8:30 p.m. Podrás verlo en las pantallas de Telemetro, así como en Medcom Go o en Telemetro.com.

Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los megaproyectos más vistos y esperados a nivel nacional, y este año celebra su sexto año consecutivo de producción en las pantallas de Telemetro.

Embed - Yo Me Llamo on Instagram: "Esta es la lista oficial de las canciones más votadas para el quinto show de Yo me llamo gracias a @mcdonalds_pa"