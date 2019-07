635x357 Tendencia digital en Panamá: Conoce los Podcast de Medcom Go.

A todos en algún momento nos gusta escuchar un programa de radio, donde conversen sobre temas específicos, interesantes y aplicables en muchas ocasiones a nuestro diario vivir; pero cuando por diversas situaciones se nos hace imposible sacar el tiempo para escucharlo, no hay forma de repetirlo, es allí donde entra la mejor y más reciente herramienta que está tomando cada vez más fuerza y está presente en Panamá.

Me refiero a los Podcast, pero ¿Qué significa? ¿Cómo los puedo escuchar? Pues bien, los podcast son archivos multimedia de audio, concebidos para ser reproducidos y descargados en múltiples dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas o reproductores de audio portátiles. En palabras sencillas, es como si tuviéramos una emisora de radio online, con la diferencia que el contenido que está allí podemos escucharlo en cualquier momento y parte del mundo; esto, en Panamá, se ha logrado gracias a la plataforma tecnológica de Medcom Go.

Les puedo asegurar que Medcom, como medio de comunicación social, ha encontrado en este formato nuevas posibilidades para innovar en contenidos y así llegar a nuevas audiencias. Los podcast, en comparación con la radio convencional, conllevar una experiencia generalmente individual de audición, por lo que aumenta el nivel de complicidad entre el productor y el oyente.

Y lo mejor es que este fenómeno tiene la capacidad de llegar a audiencias que no tenían la costumbre de sintonizar la radio a la misma hora todos los días o cada semana. Gracias a Medcom Go podemos escuchar diversos programas dentro de la opción de Podcast y escoger lo que queremos escuchar, encontraremos las categorías de Actualidad, Noticias, Humor, Estilo de Vida y Negocios y Tecnología; lo único que tenemos que hacer es descargar la APP de Medcom Go en nuestro dispositivo móvil.

¿Cuáles son los programas que podemos encontrar?

Dentro de la categoría de Actualidad tenemos:

- Confesiones y Opiniones.

- Sigo Vivo.

- Radio Biggest Hits.



- Eco Cinema con José Marcial.

- DLN con Patty Castillo.

- Snack Music con Dj Sadath.

- Íntimo con Susan Elizabeth Castillo.

- Personal Upgrade Academy.

En la categoría de Noticias:

- Protagonistas.

- Los Bochinches de Radiografía.

- Glosas de Flor Mizrachi.

- En Contexto.

- Eco News.

- Conexión Financiera.

En Humor:

- Un Baby Daddy.

En Estilo de Vida:

- Viajero Adicto.

- El Randow.

- Doble Turno.

- Fit Factor.

- Sexotérica.

- Saradise.

- Creciendo con Mamá con Marilyn Cejas.

- Diagnóstico: Sobreviviente.

- Conéctate con tu Hijo.

- Desahogo de Mamás.

En Negocios y Tecnología:

- Full Execution.

- Soy Roxana Marketing Tips.

- (re) evolución Podcast.



Como podemos ver, hay contenido muy valioso y lo mejor, para todos los gustos, así que no esperes más, descarga YA en tu teléfono móvil Medcom Go y sé testigo de la revolución de los Podcats, una nueva herramienta manejada por las empresas y los medios para continuar innovando en el universo de las tendencias digitales.