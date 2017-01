¿La medicina natural cura los ovarios poliquísticos?

Hoy quise escribir de un tema que me parece bien importante, sobre todo por algo que me pasó y por supuesto, no podía dejar de contárselo.

En el mes de septiembre del año pasado, me correspondía la inyección para estimular los óvulos que se me formarían luego de tomar Citrato de Clomifeno (medicamento utilizado para inducir la ovulación en tratamientos de fertilidad), sin embargo; no pude porque el doctor que me trataba se fue de viaje, como esto ya se había dado dos veces me puse a pensar que si quiero tener un bebé, debo seguir un tratamiento correctamente, no sé si estuvo bien, pero dejé de ir y busqué otras opciones.

Una amiga cercana me recomendó tomar medicina natural para poder limpiar mi organismo primero y luego entonces, buscar a otro especialista. Resulta que, con mucha fe, me dirigí al lugar que me indicaron y me mandaron cinco botellas de un preparado que hace la persona, sacó un libro de plantas medicinales y escuchó mi problema, cuando le expliqué, me dijo que lo prepararía y que lo pasara a buscar en la tarde, así lo hice y comencé a tomarlo, por supuesto, el sabor es malo pero si estás leyendo esto y tienes algún problema de infertilidad, sabes muy bien que esto puede saber muyy muyy malo, pero las ganas de ser mamás, sobrepasan el mal sabor.

Recuerdo que en el año 2012 (cuando me diagnosticaron ovarios poliquísticos), la doctora que me comenzó a tratar, me dijo que debía tomar una pastilla todos los días (sin falta) de Methformina; pasado algunos años de intento tras intento, me cambiaron para Glisulin que es lo mismo pero más suave porque me golpeaba el estómago, pero me indicaron que fuera de 800mg., así que igual me daban muchos efectos secundarios y un día, hasta me desmayé en el trabajo y luego me entero que se me había bajado el azúcar (hipoglicemia).

Ahora bien, les cuento que los frascos de la medicina natural que me recetaron, los terminé de tomar casi a finales de noviembre del año pasado (2016), pero el día que comencé a tomarlo, dejé de tomar la pastilla Glisulin, por completo, hoy en día no la tomo. Dejé pasar el mes de diciembre y la semana pasada, fui a atenderme en la Clínica de Manejo de la Pareja Infértil, ubicada en el Hospital Santo Tomás, del cual les hablé en una nota anterior.

Cuando me estaban realizando el ultrasonido trasvaginal, quedé sorprendida pero también algo confundida. Es que las doctoras no veían nada de quistes en mis ovarios, comenzaron a hacerme varias preguntas y decían que parecía no tener esa patología, luego de analizar unos minutos la imagen que veían en la máquina que utilizan para tal fin, dijeron que se veía "algo" al fondo. Todo lo contrario a lo que me decían los doctores antes de tomarme la medicina natural, que tenía quistes en ambos ovarios.

La interrogante ahora para mi es ¿será que la medicina natural cura los ovarios poliquísticos?, no lo sé, pienso que si estoy o no curada y lista para lograr un embarazo, prefiero dejar todo en manos de Dios y no pensar en eso. Luego del ultrasonido, el siguiente paso es que a mi esposo y yo nos realicen una serie de exámenes para saber si todo está bien y proceder con un tratamiento.

Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes mi experiencia, de algún modo, aunque sea pequeño, pienso que puedo ayudarlas, porque sienten lo que yo siento, y porque sé que hay muchas mujeres sufriendo de ovarios poliquísticos y no es nada fácil. Conforme vaya avanzando en el tratamiento, les contaré.

Si quieren contarme su experiencia o tienen alguna pregunta, pueden escribirme a creciendoconmamapanama@gmail.com. ¡Dios me las bendiga!