Portaaviones USS Nimitz llega a Panamá tras más de 50 años por cooperación multinacional

El portaaviones USS Nimitz, de la Armada de los Estados Unidos, se encuentra en aguas panameñas como parte de los ejercicios de cooperación multinacional “Mares del Sur 2026”. La Embajada de los EE. UU. destacó que esta visita ocurre tras más de 50 años de la última presencia de un buque de este tipo en el país, lo que refuerza la relación bilateral entre ambas naciones.

Debido a su calado, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el destructor USS Gridley atracará en el Puerto de Cruceros de Amador. Esta escala en Panamá es parte de un despliegue regional que incluye paradas estratégicas en Perú, Chile y Brasil.

Durante su estancia, se espera que las tripulaciones participen en intercambios profesionales y actividades de cooperación con los estamentos de seguridad panameños, consolidando los lazos en materia de seguridad marítima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038031137164202475&partner=&hide_thread=false El portaaviones USS Nimitz de la armada de los Estados Unidos ya se encuentra en aguas panameñas, en el marco de los ejercicios de cooperación marítima multinacional: “Mares del Sur 2026”.

La Embajada de los Estados Unidos destacó que es la primera vez en más de 50 años que un… pic.twitter.com/TCp6ZTM5Qz — Telemetro Reporta (@TReporta) March 28, 2026

La travesía por las Américas inició el 12 de marzo, zarpando desde la costa oeste de Estados Unidos. La flota navegará por el estrecho de Magallanes para, eventualmente, reposicionarse en su nuevo puerto base en la costa este el próximo 20 de junio.

El USS Nimitz es uno de los buques de guerra más grandes del mundo: mide 333 metros de eslora, puede albergar hasta 90 aeronaves y desplaza unas 100,000 toneladas a una velocidad de 30 nudos. Funciona como una base aérea móvil capaz de proyectar poder aéreo y responder a crisis a grandes distancias.

Por su parte, el USS Gridley es un destructor equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para defensa avanzada. En conjunto, ambas naves transportan a unos 6,000 tripulantes.

Esta visita se da en el marco de la undécima edición de los ejercicios Southern Seas 2026, una iniciativa de cooperación que busca fortalecer la seguridad regional mediante el intercambio de conocimientos marítimos.