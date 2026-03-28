Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 18:16

Más de 26 mil unidades reforzarán la seguridad en Semana Santa 2026

Las autoridades de seguridad advirtieron que se intensificarán las pruebas de alcoholemia y los operativos de tránsito.

Más de 26 mil unidades reforzarán la seguridad en Semana Santa 2026.

Más de 26 mil unidades reforzarán la seguridad en Semana Santa 2026.

MINSEG
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) puso en marcha un operativo integral para garantizar la tranquilidad de nacionales y extranjeros durante la conmemoración de la Semana Santa. El ministro Frank Alexis Ábrego anunció el despliegue de 26,596 unidades, distribuidas estratégicamente en 456 puntos de cobertura en todo el país.

El pie de fuerza contará con el respaldo de 1,474 vehículos y motocicletas, además de 42 lanchas para vigilancia marítima y 18 aeronaves para patrullaje aéreo. “Actuaremos con determinación y respeto a los derechos humanos. Queremos días de recogimiento y convivencia familiar; a la ciudadanía le pedimos prudencia y colaboración”, destacó el ministro Ábrego.

Despliegue por estamentos:

  • Policía Nacional: Instalará 150 puntos de control en 18 zonas policiales con 997 vehículos.
  • Senan: Supervisará 63 playas, 11 aeropuertos y 34 puertos con 148 medios aeronavales.
  • Senafront: Reforzará 86 áreas, incluyendo rutas de procesiones, ríos y sitios turísticos.
  • Migración: Atenderá 49 puestos de control migratorio con 47 vehículos adicionales.

Finalmente, las autoridades advirtieron que se intensificarán las pruebas de alcoholemia y los operativos de tránsito. "Si va a conducir, no consuma alcohol. La prevención salva vidas", enfatizó el titular de Seguridad.

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