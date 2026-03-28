Más de 26 mil unidades reforzarán la seguridad en Semana Santa 2026. MINSEG

Por Ana Canto El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) puso en marcha un operativo integral para garantizar la tranquilidad de nacionales y extranjeros durante la conmemoración de la Semana Santa. El ministro Frank Alexis Ábrego anunció el despliegue de 26,596 unidades, distribuidas estratégicamente en 456 puntos de cobertura en todo el país.

El pie de fuerza contará con el respaldo de 1,474 vehículos y motocicletas, además de 42 lanchas para vigilancia marítima y 18 aeronaves para patrullaje aéreo. “Actuaremos con determinación y respeto a los derechos humanos. Queremos días de recogimiento y convivencia familiar; a la ciudadanía le pedimos prudencia y colaboración”, destacó el ministro Ábrego.

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