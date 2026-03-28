SINAPROC advierte niveles extremos de radiación UV por cielos despejados

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención ante el registro de índices de radiación ultravioleta (UV) que oscilarán entre muy altos y extremos en gran parte del país. La alerta se mantiene vigente desde las 9:00 a.m. de este sábado 28 hasta las 5:00 p.m. del lunes 30 de marzo de 2026.

Se prevé que las condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado incrementen significativamente la incidencia solar en las regiones Occidental, Central, Metropolitana y Oriental. Los niveles de riesgo estimados se sitúan entre muy alto (8-10) y extremo (11+).

La exposición prolongada a estos niveles de radiación, pueden generar efectos negativos en la salud, tales como enrojecimiento, irritación y quemaduras en la piel, por lo que se insta a la población a seguir las recomendaciones emitidas y adoptar medidas preventivas.

El SINAPROC recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m., utilizar protector solar con alto factor de protección, además de vestir ropa ligera de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con protección ultravioleta. También mantenerse hidratado, consumiendo suficiente agua durante el día, permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.