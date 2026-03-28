Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 11:50

SINAPROC advierte niveles extremos de radiación UV por cielos despejados

El SINAPROC prevé que las condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado incrementen significativamente la incidencia solar.

SINAPROC advierte niveles extremos de radiación UV.

SINAPROC advierte niveles extremos de radiación UV.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el registro de índices de radiación ultravioleta (UV) que oscilarán entre muy altos y extremos en gran parte del país. La alerta se mantiene vigente desde las 9:00 a.m. de este sábado 28 hasta las 5:00 p.m. del lunes 30 de marzo de 2026.

Se prevé que las condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado incrementen significativamente la incidencia solar en las regiones Occidental, Central, Metropolitana y Oriental. Los niveles de riesgo estimados se sitúan entre muy alto (8-10) y extremo (11+).

La exposición prolongada a estos niveles de radiación, pueden generar efectos negativos en la salud, tales como enrojecimiento, irritación y quemaduras en la piel, por lo que se insta a la población a seguir las recomendaciones emitidas y adoptar medidas preventivas.

El SINAPROC recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m., utilizar protector solar con alto factor de protección, además de vestir ropa ligera de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con protección ultravioleta. También mantenerse hidratado, consumiendo suficiente agua durante el día, permanecer en lugares frescos, ventilados o con sombra y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud.

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