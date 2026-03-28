Accidente en el Corredor Sur deja una mujer fallecida cerca del aeropuerto de Tocumen

Accidente en el Corredor Sur deja una mujer fallecida.

Por Ana Canto Una mujer falleció la mañana de este sábado tras un grave accidente de tránsito registrado alrededor de las 7:00 a.m. en el Corredor Sur, específicamente cerca del acceso al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Informes preliminares indican que una camioneta impactó contra un sedán, provocando que ambos conductores perdieran el control de sus vehículos. La conductora de la camioneta murió en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del sedán se encuentra en condición estable.

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