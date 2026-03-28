Accidente en el Corredor Sur deja una mujer fallecida cerca del aeropuerto de Tocumen

Una mujer falleció la mañana de este sábado tras un grave accidente de tránsito registrado alrededor de las 7:00 a.m. en el Corredor Sur, específicamente cerca del acceso al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Al sitio se desplazaron unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones. Debido a las diligencias de la Fiscalía, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento en la zona.