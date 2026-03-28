Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 11:04

Accidente en el Corredor Sur deja una mujer fallecida cerca del aeropuerto de Tocumen

Informes preliminares del accidente en el Corredor Sur indican que la camioneta impactó contra un sedán.

Accidente en el Corredor Sur deja una mujer fallecida.

Accidente en el Corredor Sur deja una mujer fallecida.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una mujer falleció la mañana de este sábado tras un grave accidente de tránsito registrado alrededor de las 7:00 a.m. en el Corredor Sur, específicamente cerca del acceso al Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Informes preliminares indican que una camioneta impactó contra un sedán, provocando que ambos conductores perdieran el control de sus vehículos. La conductora de la camioneta murió en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del sedán se encuentra en condición estable.

Al sitio se desplazaron unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones. Debido a las diligencias de la Fiscalía, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para evitar el congestionamiento en la zona.

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