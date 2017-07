Ricardo Ávila: "Mi objetivo es asegurar un puesto en el primer equipo del KAA Gent"

El volante panameño Ricardo " Pepe" Ávila está pasando un buen momento y aprovechando todas las oportunidades que se le están presentando en la pretemporada del KAA Gent de Bélgica.



" Me siento feliz de llegar a este equipo y jugar con el plantel de primera división. La confianza confianza de mis compañeros y la del técnico Hein Vanhaezebrouck me ha ayudado bastante", dijo Ávila desde Bélgica a RPCTV.COM.



" Me han dicho que juegue suelto, hoy en día estoy tomando consejos de todos de como se juega en la primera división en Bélgica. El objetivo es asegurar un puesto en el primer equipo, aún no lo he alcanzado del todo pero estoy trabajando poco a poco para alcanzarlo y fuerte para tener una buena temporada", agregó el ex jugador del Chorrillo.



" El técnico me a dicho que siga con la misma actitud en las prácticas y en los partidos de preparación y siento que estoy haciendo las cosas bien en la posición de volante 5 que es en la que estoy jugando y en la que mejor me desenvuelvo".



" Me siento bien en el primer equipo, no quisiera ir a otro lado, todos me apoyan jugadores, cuerpo técnico y el presidente. Estoy aprovechando la oportunidad que me están dando".



En los cuatro partidos de preparación que ha disputado el Gent, " Pepe" Ávila ha sido titular en uno y en los restantes ha entrado en el inicio del segundo tiempo, mientras que el 13 de julio enfrentarán al Niza de Mario Balotelli.