¿Ha llegado Elsa Pataky a tiempo a la premiere de "Fast and Furious 8"?

Aunque lleva más de tres años disfrutando de una apacible vida familiar en el ídilico enclave natural de Byron Bay (Australia) junto a su marido Chris Hemsworth y sus tres hijos, a la actriz Elsa Pataky nunca le ha temblado el pulso a la hora de someterse a largos trayectos en avión con los que poder acudir a todas las citas que pueblan su agenda profesional.

Sin embargo, el último de ellos no parece haberse visto precisamente exento de complicaciones, ya que como ha revelado la propia intérprete en su perfil de Instagram, el vuelo que tenía programado a Nueva York para poder asistir al estreno de la octava entrega de la saga de acción 'Fast and Furious', en la que tiene un papel secundario, habría sufrido un largo retraso que podría amenazar incluso su presencia en el evento.

"Nueva York, vamos para allá... Si el tiempo nos deja. Retraso de tres horas antes de la premiere de #F8 ['Fast and Furious 8']", escribió la madrileña en su perfil de la red social junto a una imagen que la retrataba visiblemente decepcionada y, probablemente, aburrida ante tan larga espera.

Teniendo en cuenta que en todo momento utiliza el plural para hablar de su experiencia, parece evidente que la artista no se encuentra sola ante semejante travesía, aunque se desconoce si el responsable de tan reveladora foto es su marido Chris Hemsworth, o alguno de los muchos amigos que la acompañan en su día a día.

A la espera de conocer si Elsa Pataky podrá llegar a tiempo al estreno de la esperada película, de momento otros actores de la saga, como Michelle Rodriguez, ya se han encargado de calentar motores de cara a la gran noche de este viernes aprovechando que ya se encuentran en la ciudad de los rascacielos, concediendo todo tipo de entrevistas en las que solo tienen buenas palabras a la hora de describir su participación en la franquicia.

"No sabía que sería algo tan grande, me hace sentir muy afortunada que se esté prologando tanto y que haya sido tan bien recibida alrededor del mundo", aseguraba la estadounidense a su paso por el programa matutino 'The Today Show' que se emite desde la céntrica Rockefeller Plaza.