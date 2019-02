Aaron Carter teme por su vida debido a una acosadora

El cantante Aaron Carter ha recurrido a la esfera virtual para sincerarse acerca del acoso sistemático que habría venido sufriendo a lo largo de dos años y que en los últimos tiempos habría empeorado hasta el punto de hacerle temer por su integridad física.

"Has cometido un gran error al perseguirme y rayar mi coche. He tenido que recurrir a la policía porque mi acosadora ha ido demasiado lejos. Además, voy a revelar su identidad porque temo por mi vida. Esta persona lleva acosándome más de dos años y no es justo. Me ha estado acosando y aun así puede asistir a mis conciertos, por lo que tengo un miedo genuino de que pueda sucederme algo. Necesitaba desahogarme", ha confesado el intérprete en una serie de tuits que ha compartido este domingo.

Según ha explicado en esa misma plataforma, la investigación policial que se ha iniciado al respecto se está centrando por ahora en reunir todas las pruebas posibles -como vídeos de cámaras de seguridad y similares- en contra de la mujer. Por su parte, el artista planea solicitar una orden de alejamiento y presentar una demanda para reclamarle una indemnización por daños.

En un momento tan complicado, Aaron se ha refugiado una vez más en su trabajo musical, ya que se espera que hoy mismo presente a través de sus redes sociales un nuevo sencillo, y en el cariño incondicional de sus seguidores.

"Quiero darles las gracias a todos mis fans por hacerme el hombre más feliz que hay y por apoyarme siempre en lo bueno y en lo malo", ha escrito en esa misma plataforma para dejar claro que esa experiencia aislada con una admiradora obsesiva no ha conseguido que deje de apreciar al resto de personas que le desean genuinamente lo mejor.