Detención provisional para 12 personas por taller clandestino que confeccionaba camisetas de la selección

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de 12 personas imputadas por el presunto delito contra la propiedad industrial, luego de ser aprehendidas durante un allanamiento realizado en una residencia de Panamá Oeste.
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De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, durante la diligencia se ubicó un taller clandestino donde presuntamente se confeccionaban camisetas utilizando marcas registradas sin autorización. El operativo permitió recopilar evidencias que forman parte de la investigación desarrollada por las autoridades competentes.
Investigación por delitos contra la propiedad industrial
Las 12 personas fueron imputadas por el presunto delito contra la propiedad industrial, una conducta que sanciona la fabricación, distribución o comercialización de productos que infringen derechos de marcas registradas.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y establecer posibles responsabilidades adicionales dentro del caso.
Medida cautelar de detención provisional
Durante la audiencia, el juez consideró los elementos presentados por el Ministerio Público y determinó la aplicación de la medida cautelar de detención provisional para los imputados mientras avanzan las investigaciones.
El caso se mantiene en etapa de investigación y corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales de los involucrados conforme al debido proceso.