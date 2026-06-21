Detención provisional para 12 personas por taller clandestino que confeccionaba camisetas de la selección

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de 12 personas imputadas por el presunto delito contra la propiedad industrial, luego de ser aprehendidas durante un allanamiento realizado en una residencia de Panamá Oeste.

La medida cautelar fue aplicada tras una audiencia de garantías relacionada con una investigación sobre la supuesta fabricación y comercialización de productos con marcas falsificadas.

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De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, durante la diligencia se ubicó un taller clandestino donde presuntamente se confeccionaban camisetas utilizando marcas registradas sin autorización. El operativo permitió recopilar evidencias que forman parte de la investigación desarrollada por las autoridades competentes.

Investigación por delitos contra la propiedad industrial

Durante una audiencia de garantías se dictó la medida cautelar de detención provisional contra 12 personas imputadas por el presunto delito contra la propiedad industrial, tras ser aprehendidas durante un allanamiento en una residencia de Panamá Oeste, donde se ubicó un taller… pic.twitter.com/lMvS128ji2 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 21, 2026

Las 12 personas fueron imputadas por el presunto delito contra la propiedad industrial, una conducta que sanciona la fabricación, distribución o comercialización de productos que infringen derechos de marcas registradas.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones y establecer posibles responsabilidades adicionales dentro del caso.

Medida cautelar de detención provisional

Durante la audiencia, el juez consideró los elementos presentados por el Ministerio Público y determinó la aplicación de la medida cautelar de detención provisional para los imputados mientras avanzan las investigaciones.

El caso se mantiene en etapa de investigación y corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales de los involucrados conforme al debido proceso.