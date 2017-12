Dua Lipa ejerce por primera vez de anfitriona en las fiestas navideñas

635x357 Dua Lipa, disfrutando de la Navidad en su flamante casa londinense (c) Instagram. EFE

La cantante inglesa Dua Lipa tiene un sinfín de razones para la celebración y para sacar el máximo partido a esta temporada navideña junto a todos sus seres queridos, ya que además de haberse consagrado este 2017 como una de las artistas pop más influyentes de la escena musical, ese éxito profesional le ha llevado a "madurar" en muchos otros aspectos de la vida al haber podido independizarse finalmente y hacerse con su primera vivienda propia, ubicada en la ciudad de Londres.

Precisamente para hacer partícipes a todos sus familiares del momento inmejorable que vive, la joven de 22 años decidió este año ser la anfitriona de la fiesta más emotiva y hogareña de todas, la de la Nochebuena y la Navidad, congregándolos a todos ellos en su espectacular mansión de la capital británica y, por tanto, alterando por primera la rutina que solía seguir en estas fiestas. "Mi primera casa, mis primeras Navidades aquí. Siento que estoy madurando a pesar de que la bolsa de regalos parece indicar lo contrario.

En cualquier caso, feliz Navidad y disfrutad de las fiestas, queridos míos", ha escrito divertida la intérprete en su perfil de Instagram junto a una foto que, lejos de ser fruto de un instante de espontaneidad, supone todo un posado navideño en su flamante nuevo hogar.

La extrovertida artista, que aparece en la citada imagen ataviada con un confortable pijama y sentada en un sofisticado sofá de cuero, también puede agradecerle al año que está a punto de terminar la bonita aventura sentimental de la que disfruta junto a su actual pareja, el músico Paul Klein, a quien conoció el pasado verano tras coincidir ambos en el tradicional festival veraniego 'British Summer Festival', que se celebra anualmente en el londinense Hyde Park.

"El romance se encuentra todavía en sus primeras fases, pero la verdad es que se han vuelto inseparables. Están embelesados el uno con el otro y Paul quiso celebrar por todo lo alto el número uno que cosechó Dua con su sencillo 'New Rules'. Estaban juntos cuando se dio a conocer la noticia y ella no dudó en subir a su Instagram una foto de ellos dándose un apasionado beso a modo de celebración", explicaba al diario The Sun una fuente cercana a la pareja tras la confirmación del romance, que sin duda ha puesto el broche de oro a un año impecable para Dua en todos los sentidos.