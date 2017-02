¿Ha confirmado Adele su boda con Simon Konecki en los Grammy?

La cantante Adele pareció confirmar este domingo los rumores que apuntaban a que había contraído matrimonio con su pareja y padre de su único hijo, Simon Konecki, las pasadas navidades al dedicarle el Grammy al Mejor Álbum del Año a su 'marido' y a su retoño Angelo.

"Aprecio mucho los Grammy. A la Academia: os quiero a todos. Y a mi mánager, mi marido y mi hijo: sois la única razón por la que me dedico a esto", aseguró la británica tras recoger el prestigioso galardón por su disco '25'.

Sin embargo, una vez entre bastidores, la estrella de la música volvió a referirse a Simon como su 'compañero' mientras charlaba con los medios allí presentes, generando así aún más confusión acerca de su estado civil.

Adele, que se llevó a casa cinco Grammy durante la noche más importante de la industria discográfica, protagonizó una de las anécdotas más comentadas de la velada cuando interrumpió su tributo a George Michael para comenzar desde el principio la actuación al no sentirse del todo satisfecha con cómo había arrancado su reinterpretación del clásico del malogrado cantante, 'Fastlove'.

"Sé que estamos en directo, pero la he jod**o. No puedo volver a pasar por lo mismo que el año pasado. Y siento mucho haber dicho una palabra malsonante. ¿Puedo comenzar de nuevo, por favor? Lo lamento mucho, pero no puedo volver a fastidiarla", aseguró la artista, que al concluir su número musical parecía encontrarse al borde de las lágrimas a pesar del caluroso aplauso que recibió por parte del público.

Sus problemas sobre el escenario a la hora de homenajear a George Michael volverían a recordarle sin duda a los que ya sufrió el año pasado en la misma entrega de premios, cuando su interpretación de su sencillo 'All I Ask' se vio plagada de errores técnicos que tuvo que solventar sobre la marcha y que le dejaron muy mal sabor de boca.

Pero Adele no fue la única que pasó un mal rato sobre el escenario del Staples Center de Los Ángeles. Al líder de Metallica, James Hetfield apenas pudo escuchársele durante su número musical con Lady Gaga debido a un micrófono averiado, lo que acabó obligando a ambos artistas a compartir el mismo a lo largo de su dueto con el tema 'Moth Into Flame'.

Una vez concluida su actuación, Hetfield era incapaz de contener su frustración y acabó tirando al suelo el soporte de su micrófono.