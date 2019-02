Mr. Saik vibra en Viña y culmina su show con mensaje a venezolanos

El "Monstruo" de la Quinta Vergara vibró la noche de este domingo con la presentación de Panamá en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, específicamente en la categoría Competencia Internacional.

Así es, con un cuerpo de bailarinas vestidas de dorado, Mr. Saik interpretó sus éxitos musicales "Pégate Sexy" y "La Chama", desplazándose por todo el escenario, demostrando seguridad y sobre todo, mucho flow.

Al final de su presentación hubo un breve silencio y es que Mr. Saik sorprendió culminando el show ofreciendo unas palabras al pueblo venezolano y esto, debido a las críticas que recibió en Panamá su tema "La Chama".

"Quiero pedirle disculpas a todo el pueblo venezolano si se sintieron ofendidos con mi canción, nunca traté de hacer una canción para ofender a nadie, mi música es para que la gente baile, si después de esto me descalifican los quiero, que todo el mundo sepa Arriba Venezuela, Abajo Maduro, discúlpenme, porque yo no podía terminar esto de esta manera, que Dios me los bendiga a los que están allá arriba", expresó.

Luego de esto, el jurado virtual votó y la puntuación fue de 3.8, siendo el promedio parcial de 4.

Mr. Saik se midió en esta competencia junto a las representantes de Perú y Colombia, quienes obtuvieron un promedio parcial de 6.1 y 5.1 respectivamente.

La próxima presentación de Mr. Saik será el martes; mientras que Margarita Henríquez se presentará este lunes 25 y el miércoles 27. ¡Arriba Panamá!