Mayo plantea convertir al Estado en competencia de farmacias privadas para bajar costos de medicamentos

El ministro de Salud, Miguel Mayo, habló este viernes sobre el tema relacionado con el costo y abastecimiento de medicamentos, y planteó algunas alternativas que ayudarían a abaratar los precios.

Explicó que el problema de abastecimiento no es exclusivo de Panamá, sino que es un problema mundial y advirtió que se puede ir agravando ya que la carga de la morbilidad y la cantidad de gente que se sigue enfermando sobrepasa la capacidad de producción de medicinas, lo que creará un desbalance que generará un mayor aumento en el costo de los medicamentos.

Sin embargo, indicó que hay varias formas de disminuir el costo, sobretodo en las farmacias privadas, explicando que una iniciativa de ley presentada en el año 2017 ante la Asamblea Nacional, permitiría convertir el Estado en competencia de esas farmacias privadas y haría que bajen los precios.

“Además permite las compras conjuntas entre el Minsa y la CSS, eso no solo abaratará un poco más los precios sino que va a permitir que tengamos un abastecimiento sostenido por mucho más tiempo porque tiene una Dirección de Proyección de Presupuesto, una Dirección de Economía de la Salud, al tener el Ministerio y la Caja un abastecimiento sostenido y mayor que el que hoy tenemos, va a hacer que más gente vaya a buscar los medicamentos a las instituciones estatales y las farmacias privadas van a tener que reducir los precios”, detalló Mayo en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Agregó que además se puede facilitar, a través de la optimización que se ha logrado hacer en la Dirección de Farmacias y Drogas, el ingreso de más medicamentos a Panamá para que haya mayor competencia.

Por otro lado, Mayo habló sobre la situación de la construcción del nuevo Hospital del Niño y de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

Además, en el marco del Día Mundial del No Fumador, hizo un llamado a la población que no fuma a que no lo haga y a los fumadores a dejar este hábito.