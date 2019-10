Pleno de la Asamblea remueve a Alfredo Castillero Hoyos del cargo de Defensor

635x357 Alfredo Castillero en Pleno de la Asamblea Nacional. Foto/Tomada de la AN.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este miércoles con 65 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la remoción del cargo de Defensor del Pueblo a Alfredo Castillero Hoyos, por negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes inherentes al puesto.

Esto, luego que Castillero Hoyos compareció ante el Pleno donde respondió a una serie de cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en esa entidad entre estas acoso sexual y laboral, y el cual aseguró “eran falsas”.

A eso de las 7:40 p.m., tras un breve receso y sin la presencia de Castillero Hoyos ya que se había retirado del recinto, se leyeron dos resoluciones una sobre la remoción y la otra que define el reglamento de elección y nombramiento del Defensor o Defensora del Pueblo, respectivamente.

Más temprano en el Pleno, el exdefensor expresó que lo responsable habría sido que la Comisión de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia de la Asamblea enviara inmediatamente al Ministerio Público las denuncias de acoso sexual para que de ser necesario se formularan cargos, "prefiero enfrentar eso que un juicio o un proceso amañado político y público”.

Agregó "no importa que me despidan ya que mi nombre quedó para siempre manchado, y quedó manchado por un proceso irresponsable y no dudo en calificarlo de ese modo como tampoco dudo en decir que tendrá conciencias nacionales e internacionales", manifestó Castillero Hoyos.

El exdefensor reiteró en varias ocasiones que el MP debía valorar si había elementos para formular algún tipo de cargos, en cuyo caso debía luego ser remitido a la Corte Suprema de Justicia, que era el ente competente.