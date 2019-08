Problemas en la distribución de la cebolla provoca cautela en los productores nacionales

A pesar de que en Panamá hace dos semanas se dio la llegada de contenedores con cebollas importadas libres de aranceles y que fueron aprobadas por la Cadena Agroalimentaria ante su escasez, hay mercados donde el producto no tiene el mejor abastecimiento.

Este fenómeno es explicado ante los micrófonos de RPC Radio por Augusto Jiménez, dirigente de la Asociación Comunidad de Productores de Tierras Altas.

"Tenemos una situación anómala, no es un problema de abastecimiento, ya la cebolla para el consumo de este mes y del que viene está en este país, es importada; lo que ocurre es que hay un problema de distribución a tal sentido que la cebolla nacional de buena calidad no tiene salida en estos momentos a un precio no máximo de 60 dólares, hay un precio de salida, la cebolla sigue siendo costosa, nosotros habíamos previsto esta situación, no se está transfiriendo ese sacrificio fiscal de los importadores al consumidor o al minorista", señaló Jiménez.

Jiménez adelantó que este miércoles se realizará una reunión con la cadena agroalimentaria y para esa fecha le solicitará a la Dirección de Aduana que haga público el costo de ese producto para que se deje de especular.

Yendo más allá Jiménez destacó que los productores tienen temor o cautela de sacar su producto para enfrentarse a una competencia que les afecte su utilidad.

Finalmente el dirigente de productores subrayó que "el Estado tiene que velar por el productor nacional y la cadena agrolimentaria busca un equilibrio en el que todos deben sobrevivir".