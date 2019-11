Una "Decimatón" se vivió en la 3era gala de Flow A Lo Panameño

Melany Lasso • 23 Nov 2019 - 11:46 PM

Si la semana pasada los reggaeseros y trovadores se destacaron en el género urbano y estuvo buenísimo, ni se imaginan lo que traerá esta tercera gala.

Una "Decimatón" es el ritmo en la que tendrán que acoplarse Los Magníficos y Los Acaba con To' en ambas rondas, donde se fusiona el violín, la guitarra y el reggae.

Recuerden que hasta la segunda gala, los puntos acumulativos van así: Los Magníficos tienen 289 puntos y Los Acaba con To' 326. ¿Quiénes saldrán victoriosos en esta tercera gala?

En la primera ronda, los jurados decidieron quiénes se enfrentaban y quedo así: Phantom vs Chan, Suppose vs Jazmin y Noukier vs Eliot.

A esto se le sumo un "pie forzado" que le agrego un poco de dificultad al reto y era la frase "Hablas mucho y no haces na'", donde nadie se dejó porque cada quien se destacó en su género.

Esta noche como en todas las galas, hubo dos invitados de lujo, ellos fueron Rd Maravilla en una fusión con la agrupación típica de Isaac de León e Italian Somali, por el género urbano.

En la segunda ronda se enfrentaron Suppose vs Eliot, Phantom vs Jazmin y Noukier vs Chan, en un estilo libre en el riddim "Decimatón".

La difícil decisión de calificar cada ronda fue como siempre para el selecto grupo de jurados, Eloy Pincay, Calito Mix y Sergio Cortés, donde en ambas rondas se resume a 145 puntos para Los Magníficos y 167 puntos para Los Acaba con To'.

¿Quién será el equipo ganador de la primera temporada de Flow A Lo Panameño? Descúbrelo el próximo sábado 30 en la gran final, donde quien gane se lleva $5,000 dólares.

No olvides verlo a 7:00 p.m. por A Lo Panameño y a las 10:00 p.m. por Da' Flow Internacional.