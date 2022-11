ABRAHAM | Efrón se enfrenta a Abraham

Abraham aprobó y bendijo la unión de su hijo con Rebeca y todos celebraron juntos.

Betuel y su hijo discuten

Betuel y su hijo se enfrentaron debido a un hombre que no cuidó de forma adecuada al rebaño; en eso su esposa se paró de la mesa y les dijo que ya no aguantaba tantas acusaciones y les pidió que se calmaran.

Isaac y Rebeca están juntos

Isaac y Rebeca consumaron su amor, se casaron y celebraron con toda la familia su unión.

Rebeca le dijo a Isaac que su mayor deseo es tener un hijo, sintió vergüenza pero Isaac la abrazó y le prometió que su sueño se hará realidad.

Isaac le dijo a Rebeca que le orará para agradecerle a Dios haberla encontrado.

Abraham habla con Isaac

Abraham le dijo a Isaac que está muy feliz de verlo así, también le habló sobre la vida en pareja y le dio algunos consejos.

Uriala le dice a Efrón que aceptará casarse

Uiriala le dijo a Efrón que aceptará casarse con el pretendiente que tiene para ella, pero le metió ideas en la cabeza sobre las tierras que le ofreció a Abraham para enterrar a su esposa.

Uiriala le aseguró que Abraham le pidió las tierras porque supuestamente hay oro, entonces, él le creyó y fue a hablar con Abraham.

Efrón le pide a Abraham que le devuelva sus tierras

Efrón fue a la casa de Abraham para pedirle que le devuelva las tierras donde enterró a su esposa Sara, Abraham e Isaac se negaron y le pidieron una explicación.

Él les dijo que lo pensó mejor, ya que no pidió nada a cambio; entonces, Abraham le aclaró que no fue así y que le pagó 400 ciclos de plata por la cueva, ante esto, Efrón dijo no acordarse.

Isaac le pidió que preguntara a sus amigos que estuvieron presentes en la negociación.

Afrón enfrenta a Abraham

Efrón insistió en comprársela por más dinero, pero Abraham le dejó claro que no venderá la cueva de Macpela.

Eliezer y todos los siervos estuvieron en desacuerdo con su petición, Abraham le dijo que si tenía dudas, fueran a la ciudad, para demostrarle que sí pagó por la cueva.

No te puedes perder todo este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo podrás ver completo: