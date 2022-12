ABRAHAM | Nace el hijo de Lea y Jacob

En este episodio de Abraham ; El primogénito de Jacob ha nacido para alegría de todos menos para Raquel que aún no ha salido embarazada.

Raquel sufre

Raquel aún no ha podido ser madre, lo que significa que aún no le ha podido dar un hijo a Jacob, mientras que su hermana Lea sí lo hizo y él está feliz al igual que todo el pueblo que subestimó a Lea pensando que no iba a poder ser madre.