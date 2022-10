ABRAHAM | Sodoma y Gomorra serán destruídos

Dios ha escuchado el clamor de Sodoma, a lo que Sara piensa que ese clamor es por Lot que se encuentra en Sodoma pero no es feliz y su familia se ha alejado de Dios.

Dios también le dice a Sara, que no desconfié de la palabra de él, ya que para él no hay nada imposible, a lo que ella miente y dice que nunca ha dudado o se ha reído, y Dios le responde que no mienta, que sí se río.

Abraham atiende a Dios y a los ángeles con las mejores comidas, pero ellos no se quedan por mucho tiempo y se despiden de Abraham.

Abraham está preocupado por Lot pero dice que no va a ir a Sodoma para rescatarlo, que él mismo debe hacer algo por su familia.

