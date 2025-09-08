Starbucks Panamá celebra 10 años de conexión con sus clientes y anuncia la apertura de tres nuevas tiendas en el país

Starbucks Panamá anuncia con entusiasmo la apertura de tres nuevas tiendas en el país: Hotel Hilton, Westland Mall y Costa del Este como parte de su estrategia de expansión responsable. Estas aperturas no solo acercan la experiencia Starbucks a más comunidades, sino que también representan un paso firme hacia la construcción de un futuro más sostenible.

“En Starbucks Panamá estamos comprometidos con el crecimiento responsable. Cada nueva tienda que abrimos busca no solo ofrecer una excelente experiencia de café, sino también avanzar hacia nuestra meta global de reducir nuestras emisiones de carbono, consumo de agua y residuos en un 50% para 2030,” destacó Sofia Moreno, Directora Regional de Starbucks Panamá.

NUEVA TIENDA STARBUCKS Las nuevas tiendas Costa del Este y Westland Mall han incorporado la modalidad Drive Thru. Cortesía

Las nuevas tiendas Costa del Este y Westland Mall han incorporado la modalidad Drive Thru, ofreciendo una opción más rápida y cómoda para los clientes. Diseñada para mejorar la experiencia de quienes buscan disfrutar de su bebida favorita sin tener que bajarse del auto ahorrando tiempo. “Con estas nuevas tiendas, reafirmamos nuestro compromiso de brindar un servicio conveniente y personalizado, adaptado a las necesidades de nuestros clientes”, agregó Sofía.

La tienda de Costa del Este fue diseñada para convertirse en el “tercer lugar” de nuestra comunidad: un espacio cálido, cercano y hospitalario que invita a quedarse.

El diseño se apoya en elementos que reflejan nuestro compromiso con la calidez y la autenticidad:

Iluminación cálida, que crea una sensación acogedora.

Maderas locales y texturas naturales, que aportan riqueza visual y conexión con lo nuestro.

Plantas locales, que refrescan el espacio y lo vinculan con el entorno tropical.

Muros de concreto expuesto, que celebran la honestidad de los materiales y contrastan con la calidez del mobiliario.

STARBUCKS NUEVA TIENDA La propuesta artística fue desarrollada por la artista panameña Remedios, quien se inspiró en la belleza natural del país. Cortesía

Arte que celebra a Panamá

La propuesta artística fue desarrollada por la artista panameña Remedios, quien se inspiró en la belleza natural del país. Su mural, ubicado en la pared de entrada y en la escalera, destaca al Volcán Barú y las tierras altas, reconocidas como origen de cafés excepcionales.

Una línea dorada recorre la composición, resaltando íconos como el quetzal, las flores de las ferias y otros símbolos que celebran tanto la naturaleza tropical como la cultura cafetalera de Panamá.

Las tiendas en Costa del Este y Westland Mall opera en horario de 6:00 am a 10:00 pm de lunes a domingo. Por su parte, la tienda localizada en la planta baja del Hotel Hilton opera en horario de 6:00 am a 8:00 pm de lunes a domingo.