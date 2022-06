AMOR SIN IGUAL | Bernardo negocia con Caio y Huracán

Amor Sin Igual inicia con Tobías en su oficina, que es interrumpido por Bernardo para hablar acerca sobre la seguridad, sin embargo, el teléfono de Tobías suena y se entera que Caio se va a São Paulo con Huracán. Esto no le agrada a Tobías y envía a Bernardo por ellos.

Por otra parte, Miguel se entera que Poderosa se fue a escondidas y busca irse a São Paulo con Huracán, pero quien está desconsolada por la ida de Poderosa es María Antonia, que sufre porque Miguel solo tiene ojos para Angélica pero no para ella .

Al final Poderosa decide no irse con Huracán, pero Berenice no sabe sobre eso y, aún se mantiene en espera de Angélica en la terminal. Lo que no sabe es que Bernardo llega a la estación de autobuses y al ver el vehículo en movimiento se da cuenta que Huracán y Caio se iban, así que los persigue.

Poderosa habla con Miguel

Angélica sorprende a Miguel quien se mantenía triste pensando que ella se había ido, y luego lo mira a los ojos y le preguntó ¿Por qué hace eso por ella? ... Pues, la respuesta es sencilla, estaba enamorado de ella.

Bernardo Consigue dar con Huracán

Manejando a toda marcha, Bernardo logra alcanzar el autobús de Caio y Huracán, y se da cuenta que se dirige a São Paulo, parece que irá hasta allá para poder sorprenderlos ... ¡No sé Cansa!

Bernardo logra alcanzar a Caio y Huracán, y les apunta con un revolver, aunque ellos creían que los iban a asesinar la verdad es que les tenía una propuesta, pues, le daría la oportunidad a Caio de seguir en la academia pero si logra olvidar el tema de Poderosa y no mencionar nada de lo sucedió.

