AMOR SIN IGUAL | Iara sorprende a todos con su ojo morado

Amor Sin Igual inicia en el asilo de ancianos, pues la clases de aerobics para los señores de la casa iba a iniciar, pero antes de dar inicio Sindy le reclama al instructor de baile por qué no asistió a la inauguración del club Olympia, pero al final no le preocupa que él no haya asistido porque le comenta que fue opacada por la enmascarada misteriosa.