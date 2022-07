AMOR SIN IGUAL | Poderosa le reclama a Miguel por actuar a su espalda

Amor Sin Igual inicia con la inquietud de Poderosa después de enterarse que Miguel fue a encarar a Bernardo, esto le preocupa porque no sabe si con ese enfrentamiento habrá represalias, sin embargo, una noticia le cambió el ánimo ya que el seguridad de Olympia la llama para que vaya a una entrevista con la dueña del club para adultos.

La tensión en la recién relación entre la señora Norma y el señor Giovanni es muy notable, pues ella aún se mantiene enojada con él por haber pensado que había algo entre Antonio Jr y ella, ambos no se dirigen la palabra y se tratan como si no existieran pero esto no detiene a Giovanni que nuevamente se disculpa.

Miguel habla con Poderosa

Al llegar a su hogar Miguel se da cuenta que la actitud de Poderosa es distinta, pero ella sin dudar le reclama a Miguel por haber confrontado a Bernardo en la academia deportiva, su preocupación más que nada es las consecuencias que esto pueda traer ya que está consciente de lo que es capaz Bernardo.

Leandro planea un nuevo plan

Leandro escucha atentamente las declaraciones de Bernardo sobre su encuentro con Miguel, aunque se le notó preocupado, le dice a Bernardo que hay que darle a Miguel lo que él quiere pero con información falsa, esto no le pareció a Bernardo porque ya es suficiente con mentirle a Tobias, y crear una nueva mentira provocará algo de lo que no podrán librarse fácilmente.

Fernanda descubre la verdad de Donatella

En una conversación entre Ramiro y Tobias, Fernanda descubre que Donatella la nieta del señor Giovanni es una chica de la noche a la que apodan “Doctorcita", pues Ramiro le comenta a Tobias que le puede decir a ella que puede regresar a trabajar en el club, pero con la condición de que Donatella pase una noche con él.

No te pierdas de lunes a viernes Amor Sin Igual después de Rubí por Telemetro Líder en Novelas.